Anzeichen für chinesische Hausse stehen gut

"Am 5. Februar 2019 beginnt für die Chinesen das neue Jahr des Schweins, das traditionell Glück bringen soll. Historische Daten zeigen, dass die durchschnittliche Performance der chinesischen Aktienmärkte für die Jahre des Schweins tendenziell recht gut ist", sagt Jian Shi Cortesi, Portfoliomanagerin für chinesische und asiatische Aktienstrategien bei GAM. Das letzte Mal (2007) konnten der MSCI China Index um 66,6% und der Shanghai Composite Index um 98,0% zulegen.

Optimismus für chinesische Aktien im Jahr 2019

Nach einer Korrektur um mehr als 30% gegenüber dem Höchststand im Januar 2018 glaubt Cortesi, dass viele negative Faktoren bekannt sind und bereits in die chinesischen Aktienkurse eingepreist wurden. Die Bewertungen seien auf ein sehr niedriges Niveau gesunken. Darüber hinaus habe die Regierung begonnen, die Wirtschaft aktiver zu unterstützen.

"Das Ertragswachstum für 2019 dürfte bei chinesischen Aktien im einstelligen Bereich liegen", schätzt Cortesi. Jeglicher Fortschritt bei den Handelsverhandlungen zwischen den USA und China könnte die Stimmung von "sehr negativ" auf "weniger negativ" ändern, was ausreichen würde, damit sich das P/E chinesischer Aktien von dem derzeit niedrigen Niveau erholt. Wenn man diese beiden Faktoren zusammenfasst, sei Cortesi optimistisch für chinesische Aktien im Jahr 2019.

Beste Chancen für Konsum- und Technologietitel

Darüber hinaus seien chinesische Aktien mit einer Dividendenrendite zwischen 2,5% und 3,0% in das Jahr 2019 gestartet. Lag die Rendite im Zeitraum von Januar 2001 bis Dezember 2017 in diesem Bereich, so hat der MSCI China Index in den folgenden zwölf Monaten in 80% der Fälle eine positive Rendite erzielt. "Es wird zwar schwierig sein, die starke Performance von 2007 zu wiederholen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass 2019 ein ordentliches Jahr für chinesische Aktien werden wird", denkt die Portfoliomanagerin.

Cortesi bevorzugt Konsum- und Technologietitel in China, da sie am meisten von der fortschreitenden Evolution der chinesischen Wirtschaft profitieren würden. Beide Sektoren seien 2018 mit vielen Widrigkeiten konfrontiert worden, entsprechend schwach sei die Performance gewesen. Da die Bewertungen zurückgingen und die Erwartungshaltung angepasst wurde, könnte 2019 für Konsum- und Technologieaktien ein Jahr der Erholung werden. "Meiner Meinung nach ist es ein günstiger Zeitpunkt, um auf Schnäppchenjagd zu gehen, insbesondere bei Aktien von Internetfirmen und Autoherstellern", lautet Cortesis Empfehlung.