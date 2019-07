Artificial Intelligence – eine stille Revolution unserer Wirtschaft

Bild: Pixabay



Der vom erfahrenen Technologie-Analysten Brice Prunas gemanagte Fonds investiert aber nicht nur in Künstliche Intelligenz, er nutzt sie auch in seinem Investmentprozess. Beim gelungenen Start half das Timing, denn der neue Fonds von ODDO BHF Asset Management profitierte in seinen ersten Monaten von der deutlichen Erholung von Technologiewerten im ersten Quartal 2019. Aber bei Künstlicher Intelligenz geht es nicht nur um High-Tech. Die rasante Entwicklung der KI-Anwendungen erfasst zahlreiche Branchen von der Automobilbranche über E-Commerce bis hin zum Gesundheitswesen. Sie verändert aber auch die Art des Investierens selbst. Denn mit Künstlicher Intelligenz können Fondsmanager neue Trends entdecken und Stimmungswechsel an den Märkten rechtzeitig wahrnehmen.

Künstliche Intelligenz ist eine stille Revolution, die jede Branche erfassen und die Art, wie wir leben, nachhaltig verändern wird. Als Anlagethema ist sie aus vier Gründen attraktiv:

KI ist eine langfristige Wachstumsstory: laut dem Forschungs- und Beratungsunternehmen Gartner wird sich der Geschäftswert von KI bis 2025 mehr als vervierfachen (von 1,2 auf 5,1 Billionen USD)

KI ist für jeden Wirtschaftssektor relevant: im Gesundheitswesen hilft sie Krankheiten zu entdecken; auf Internetplattformen sorgt sie dafür, dass Kunden nur für sie passende Werbung sehen; auch selbstfahrende Autos und intelligente Sprachassistenten sind schon lange keine Zukunftsvisionen mehr

KI ist damit eine zentrale Antriebskraft für andere disruptive Technologien geworden

Zudem steckt KI noch in den Kinderschuhen, es gibt also noch viel Potenzial für Wachstum, gleichzeitig ist aber auch Geduld gefragt, bis "Hype" von "Realität" getrennt werden kann

Um ein Aktienportfolio mit Fokus auf künstlicher Intelligenz zusammenzustellen, ist ein globaler Ansatz erforderlich. Folgende Beobachtungen lassen sich machen:

Die Dominanz der USA ist überwältigend, insbesondere bei Halbleitern, ohne die keine KI-Anwendung funktioniert. Aber auch in Bereichen wie Services und Software liegen die USA vorn.

Mit China ist den USA ein schlagkräftiger Wettbewerber erwachsen, denn hier werden die meisten Daten generiert und gesammelt. Und Daten sind eine zentrale Säule der KI-Wertschöpfungskette. Dennoch hinkt China den USA noch hinterher, weil es seine Halbleiterindustrie trotz kräftiger politischer Rückendeckung noch nicht weit genug ausgebaut hat. Daher ist es weiterhin auf Halbleiter aus den USA angewiesen, was wegen des Handelsstreits nicht ganz unproblematisch ist.

Japan geniesst in Sachen KI eher Outsider-Status. Zwar ist das Land bei der Robotik (der dort präferierte KI-Ansatz) überaus präsent. Auch im Halbleiter und IT-Services-Sektor ist es recht gut aufgestellt. Eine der Schwächen Japans ist allerdings die dort vorherrschende Skepsis gegenüber dem Teilen von Daten.

Auch Europa hat durchaus einige Eisen im KI-Feuer (Software, IT-Services, einige spezialisierte Halbleiterfirmen). Es fehlt aber an einem koordinierten Vorgehen, der Bindung von Talenten und der Finanzierung von Projekten in der Frühphase. In einigen Ländern, wie z.B. Frankreich, gab es jedoch zuletzt Fortschritte bei der Schaffung positiverer Bedingungen für Talente und Startup-Initiativen sowie bei der Förderung von Private-Equity-Initiativen.

Vor diesem Hintergrund wird ein KI-Themenfonds aktuell sicher einen deutlichen Schwerpunkt auf US-Werte legen müssen. Aber andere Märkte werden an Bedeutung gewinnen. Zu beachten ist auch, dass nicht alle chinesischen Firmen für Anleger zugänglich sind. Die Sektoren, die das Anlageuniversum eines KI-Portfolios ausmachen, sind vielfältiger als landläufig angenommen. Massgeblich für die jeweilige Einordnung ist, auf welche Weise das Geschäftsmodell der jeweiligen Unternehmen von KI beeinflusst wird.

Technologische KI-Pioniere insbesondere aus der Halbleiterbranche, die durch die exponentiell gestiegene Rechenleistung von Prozessoren zur Entwicklung von KI beitragen

Tech-Riesen wie Alphabet* oder Amazon*, die zu KI forschen und sie in ihrem Alltagsgeschäft anwenden

Unternehmen, die KI als Wettbewerbsvorteil oder zur Steigerung ihres Umsatzes nutzen. Hierzu zählen zum Beispiel Streaming-Unternehmen wie Netflix*, die mit Künstlicher Intelligenz dafür sorgen, dass ihr Angebot für ihre Kunden persönlich attraktiver wird

Unternehmen, die KI zur Steigerung ihres Gewinns oder ihrer Effizienz nutzen, wie etwa Banken und Fluggesellschaften, die mit Hilfe von KI standardisierte Prozesse mit weniger Personal abwickeln können

Unternehmen, die in KI ein "notwendiges Übel" sehen (nach unserer Einschätzung ist das insbesondere in der Autoindustrie der Fall, nicht aber bei deren Zulieferern)

Zu *: hierbei handelt es sich um keine Anlageempfehlung

Titelselektion mit Künstlicher Intelligenz

Beim ODDO BHF Artificial Intelligence ist der Investmentprozess dreistufig aufgebaut. Um die Unternehmen zu entdecken, die am stärksten vom Einsatz und der Entwicklung Künstlicher Intelligenz profitieren, nutzen wir eigens entwickelte KI-Algorithmen, die mehr als vier Millionen Datensätze pro Tag analysieren. So können wir genau auf die Aktien setzen, die am stärksten und positivsten mit dem Thema KI verbunden sind. Keine Rolle spielt, ob es sich um grosse, weltweit bekannte Konzerne handelt oder um kleinere Firmen, die noch unter dem Radar der traditionellen Aktienanalysten segeln. Auf die Recherche der für uns grundsätzlich interessantesten Aktien folgt eine quantitative Auswertung anhand von Finanzkennzahlen. Dabei kommt unser faktorbasiertes Modell Algo 4 zum Einsatz, dass die aus Ertrags- und Risikosicht interessantesten Titel herausfiltert. Schliesslich wollen wir nur in Unternehmen investieren, die bereits profitabel arbeiten. So können wir das Anlageuniversum auf 60 Titel eingrenzen, die noch einmal qualitativ durch den Fondsmanager überprüft werden. Am Ende steht ein KI-Portfolio, das weltweit investiert ist – und zwar nicht nur in die bekannten Technologiewerte, sondern auch in Unternehmen aus anderen Branchen, die dank KI florieren.

