Aufwärtstrend am Schweizer Fondsmarkt hält an

Wie aus der monatlichen Fondsmarktstatistik von Swiss Fund Data und Morningstar für den Februar 2019 hervorgeht, vertrauten die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz der Fondsindustrie im Februar 2019 1'119.8 Mrd. CHF (Januar 2019: 1’101.4 Mrd. CHF) an. Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA, erklärt die Entwicklung: "Nach dem fulminanten Start zu Jahresbeginn notierten die Aktienmärkte zwar auch im Berichtsmonat im Plus, jedoch erfolgte der Anstieg mit etwas abgeflachter Dynamik. Dass die Anleger und Anlegerinnen gewillt sind, wieder mehr Risiko einzugehen, zeigen die markanten Mittelzuflüsse in Aktienfonds. Diese wurden jedoch durch die Abflüsse aus Obligationenfonds mehr als kompensiert. Per Saldo hielten sich Neugelder und Desinvestitionen praktisch die Waage."

Zum Vergleich ausgewählte Indizes im Februar 2019 (Vormonat in Klammern): Dow Jones 3.67% (7.17%), S&P 500 2.97% (7.87%), EURO STOXX 50 4.39% (5.26%) und SMI 4.68% (6.41%) sowie SBI 0.04% (0.56%) und Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index -­0.06% (1.06%).

Gegenüber dem Euro gewann der Schweizer Franken 0.29%, gegenüber dem US-­Dollar verlor er 0.34%. Die Nettomittelflüsse betrugen im Februar 2019 -­0.7 Mrd. CHF. Am meisten Gelder abgezogen wurden dabei aus Obligationenfonds (-­5.6 Mrd. CHF). Neugelder investiert wurden vor allem in Aktienfonds (3.7 Mrd. CHF) und Geldmarktfonds (1.5 Mrd. CHF). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es hingegen keine Veränderungen: Aktienfonds 42.17%, Obligationenfonds 30.71%, Anlagestrategiefonds 11.34%, Geldmarktfonds 8.92%.

Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz (Beträge in Mio. CHF)

Top 10-Anbieter am schweizerischen Fondsmarkt (Beträge in Mio. CHF bzw. %)