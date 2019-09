Aus den USA zurück in die Schweiz

Peter Frick, Natixis Investment Managers.



Peter Frick stösst als zusätzlicher Finanzexperte zur Zürcher Geschäftseinheit der global tätigen Multi-Affiliate-Gruppe. Nach der Einstellung von Robert Pavic Urbas, Sales Director für die Deutschschweiz,sei es ein weiterer Schritt zum Ausbau der Sales-Force von Natixis Investment Managers in der Limmatstadt, wie das Unternehmen mitteilt. Frick ist in seiner neuen Funktion für die Aktivitäten für institutionelle Kunden zuständig.

Vor seinem Wechsel zum Zürcher Standort von Natixis IM war er Vice President bei Loomis, Sayles & Company und Co-Portfoliomanager von Emerging Market Debt Portfolios in den USA. Seine Karriere in der Investmentbranche begann 1986. Im Laufe seiner Karriere arbeitete er u.a. in der Kapitalmarktabteilung von UBS in Zürich und New York.