Avobis verstärkt den Bereich Outsourcing

Oktay Alan, neuer Leiter Consulting im Bereich Outsourcing bei Avobis.



Per 1. März 2020 wechselt Oktay Alan zu Avobis und wird im Bereich Outsourcing Leiter Consulting. Zudem wird er Stellvertreter von Luca Randolfi, Leiter des Bereichs Outsourcing.

Oktay Alan ist ein Kreditspezialist und verfügt über langjährige Erfahrung in führenden Funktionen. Unter anderem war er mehrere Jahre Mitglied der Direktion der Glarner Kantonalbank (GLKB) sowie in leitenden Funktionen bei der Credit Suisse. In seiner aktuellen Rolle ist er zuständig für die Akquisition von Neukunden im B2B-Bereich für das Outsourcing-Geschäft der GLKB und die Vermarktung bzw. den Vertrieb von Softwarelösungen. Alan ist dipl. Betriebswirtschafter HF und schreibt aktuell seine Master-Thesis in Digital Business an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich (HWZ).