Bankiervereinigung mit neuem Mitglied der Geschäftsleitung

Oliver Buschan, Leiter Retail Banking & Capital Markets und Mitglied der Geschäftsleitung der Bankiervereinigung.



Oliver Buschan verstärkt als neuer Leiter Retail Banking & Capital Markets die Geschäftsleitung der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg). Er tritt seine Funktion im Februar 2020 an, wie es in einer Medienmitteilung der SBVg vom Dienstag heisst. Der studierte Ökonom bringt langjährige Erfahrung sowohl im Finanzsektor als auch in der Finanzmarktaufsicht mit. Nach über zehn Jahren Tätigkeit bei der FINMA wechselte Buschan 2011 zurück in den Finanzsektor, wo er verschiedene komplexe Reorganisations-, Innovations- und Digitalisierungsprojekte leitete. Oliver Buschan ist bei UBS als Head of Corporate Governance unter anderem für Projekte zur Organisationsentwicklung und das gesamte Policy Framework der UBS Group zuständig.

"Oliver Buschan verfügt über weitreichende Kenntnisse in den Bereichen Finanzmarkt, Bankenregulierung und Aufsicht. Damit verstärken wir unsere Kompetenzen gerade mit Blick auf die komplexen Regulierungsprojekte wie Basel III Final", sagt Jörg Gasser, CEO der SBVg,