Bantleon legt globalen Fonds für Unternehmensanleihen auf

Stephan Kuhnke, CEO und Leiter Anlagemanagement bei Bantleon.



Der Asset Manager Bantleon Bank hat den globalen Publikumsfonds Bantleon Select Corporates aufgelegt, der vorwiegend in Unternehmensanleihen der Bonität Investment Grade investiert. Laut Medienmitteilung können zusätzlich bis zu 15% des Fondsvermögens in High-Yield-Anleihen investiert werden. Mit dieser Quote soll der Fonds von Rising Stars profitieren, also Emittenten, die vom High-Yield-Bereich in den Investment-Grade-Bereich heraufgestuft werden.

Den Hauptbestandteil des Fonds bilden in EUR denominierte Anleihen. Um die Renditechancen zu steigern, könne das Portfolio Management zudem in Anleihen anderer Währungen aus Industrieländern investieren, so Bantleon. Das Fremdwährungsrisiko werde nahezu vollständig abgesichert. Die Fokussierung auf ein globales Universum biete neben den höheren Ertragsmöglichkeiten ein besseres Diversifikationspotenzial sowie eine höhere Liquidität als bei rein europäischen Portfolios, heisst es weiter.

Wie Stephan Kuhnke, CEO und Leiter Anlagemanagement bei Bantleon erklärt, kombiniert der Bantleon Select Corporates die Konjunkturanalyse von Bantleon mit der fundamentalen Analyse ausgewiesener Corporate-Bond-Spezialisten. Während die einzelnen Anleihen über eine klassische Bottom-up- sowie eine Relative-value-Analyse ausgewählt werden, orientieren sich die Portfolio Manager bei der Gewichtung der Bonitäten am Konjunkturzyklus: In Aufschwungphasen investieren sie vermehrt in Anleihen mit Rating «BBB», in Abschwungphasen hingegen liegt der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen mit bestmöglichem Rating.