Bantleon verstärkt sich mit Spezialisten

Michael Hess, Leiter Portfolio Management Corporate Credit, Bantleon



Bantleon hat mit Michael Hess als Leiter Portfolio Management Corporate Credit und Jörg Angelé als Senior Analyst Economic Research zwei neue Spezialisten eingestellt. Wie es in einer Medienmitteilung vom Montag heisst, istHess neu für die Analyse und Bewirtschaftung der Unternehmensanleihen in den "Bantleon Fonds" verantwortlich, mit Fokus auf globale Investment-Grade-Anleihen. Zu seinem Aufgabengebiet gehört darüber hinaus die Implementierung von Credit-Derivate-Strategien in den Total- und Absolute-Return-Ansätzen. Hess hat 12 Jahre Erfahrung als Portfolio Manager und Credit Analyst. Er arbeitete bereits bei Swiss Life Asset Managers in Zürich sowie der DWS und der Deutsche Asset & Wealth Management in Frankfurt.

Angelé ist bei Bantleon insbesondere verantwortlich für die Analyse des konjunkturellen Umfelds und die Prognose volkswirtschaftlicher Kennzahlen der Eurozone sowie der Schweiz. Daneben prognostiziert er die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und der Schweizer Nationalbank. Jörg Angelé hat 14 Jahre Erfahrung in der Konjunkturanalyse. Vor seinem Wechsel zu Bantleon arbeitete er bei der Raiffeisen Bank International in Wien und bei der Bayerischen Landesbank in München. Angelé zählt, wie auch Bantleons Chefökonom Daniel Hartmann und Bantleons US-Analyst Andreas Busch, den Datenanbietern Bloomberg und Thomson Reuters zufolge seit mehreren Jahren zu den weltweit besten Analysten.

Jörg Angelé, Senior Analyst Economic Research



Angelé ist bei Bantleon insbesondere verantwortlich für die Analyse des konjunkturellen Umfelds und die Prognose volkswirtschaftlicher Kennzahlen der Eurozone sowie der Schweiz. Daneben prognostiziert er die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und der Schweizer Nationalbank. Jörg Angelé hat 14 Jahre Erfahrung in der Konjunkturanalyse. Vor seinem Wechsel zu Bantleon arbeitete er bei der Raiffeisen Bank International in Wien und bei der Bayerischen Landesbank in München. Angelé zählt, wie auch Bantleons Chefökonom Daniel Hartmann und Bantleons US-Analyst Andreas Busch, den Datenanbietern Bloomberg und Thomson Reuters zufolge seit mehreren Jahren zu den weltweit besten Analysten.