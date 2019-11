BB Biotech erweitert Verwaltungsrat

Susan Galbraith, nominiert für den Verwaltungsrat von BB Biotech.



Die Beteiligungsgesellschaft BB Biotech hat Susan Galbraith, Head of Oncology Research and Early Development bei AstraZeneca, und Mads Krogsgaard Thomsen, Chief Science Officer von Novo Nordisk, für den Verwaltungsrat nominiert, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Wahl der beiden neuen Mitglieder wird an der ordentlichen Generalversammlung am 19. März 2020 beantragt. Gleichzeitig kündigt BB Biotech an, dass Klaus Strein für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung steht.

Susan Galbraith ist seit 2010 Head of Oncology Research and Early Development bei AstraZeneca. Sie war verantwortlich für die erfolgreiche Entwicklung mehrerer Krebsmedikamente, welche weltweit zugelassen sind. Sie ist aktuell auch Co-Leiterin der Cambridge Cancer Center Onco-Innovation Group. Darüber hinaus ist Galbraith im Verwaltungsrat der Horizon Discovery PLC, im wissenschaftlichen Beirat des ICR Cancer Research Center of Excellence und Mitglied des AACR Finance Committee sowie des AACR 2020 Annual Meeting Scientific Program Committee.

Mads Krogsgaard Thomsen ist seit 1991 bei Novo Nordisk beschäftigt. Er war in verschiedenen Führungsfunktionen für die Wachstumshormon- und Diabetesforschung tätig. Aktuell verantwortet er als Executive Vice President und Chief Science Officer die globale Arzneimittel- und Geräteforschung, die globale Entwicklung sowie Zulassung und die Arzneimittelsicherheit. Professor Thomsen leitete Programme des dänischen Forschungsrates im Bereich der Endokrinologie und war Präsident der National Academy of Technical Sciences. Er ist aktuell Vorsitzender des Vorstands der Universität Kopenhagen und Mitglied des Vorstands der Symphogen A/S in Dänemark. Darüber hinaus ist er Mitglied in Redaktionen verschiedener internationaler Fachjournale.

Die weiteren bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates, Erich Hunziker, Clive Meanwell und Thomas von Planta stellen sich für eine Wiederwahl an der ordentlichen Generalversammlung zur Verfügung.