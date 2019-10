Bellevue Asset Management ernennt neuen Senior Sales Manager

Phil Steiner, neuer Senior Sales Manager bei Bellevue Asset Management.



Phil Steiner wird schwerpunktmässig professionelle Investoren in der Romandie betreuen wie auch dedizierte Kunden in der Deutschschweiz übernehmen. Zuletzt war er bei Nordea Asset Management, wo er neun Jahre lang als Sales Director tätig war. Davor arbeitete er bei SAM Sustainable Asset Management, wo er von New York aus das US-Vermögensverwaltungsgeschäft lancierte und etablierte. Anschliessend war er für den Fondsvertrieb von SAM in der Deutschschweiz und Genf zuständig. Davor durchlief er verschiedene berufliche Stationen innerhalb der Credit Suisse. So war er unter anderem als Geschäftsstellenleiter in der Region Basel tätig und für den internen Vertrieb der Anlagefonds bei Credit Suisse Asset Management verantwortlich.