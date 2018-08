BX Swiss listet weitere ETFs von iShares

Die BX Swiss baut ihr Angebot weiter aus. Ab sofort sind 53 Exchange Traded Funds (ETFs) von iShares täglich handelbar. Diese ETFs des Anbieters BlackRock sind in der Schweiz exklusiv an der BX Swiss kotiert und bilden internationale Aktien- und Anleiheindizes ab. Für hohe Liquidität und vorteilhafte Ausführungspreise an der BX Swiss sollen Market Maker sorgen.



