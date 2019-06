Carmignac ernennt Sustainability Manager

Justin Kew soll den Bereich des nachhaltigen Investierens bei Carmignac verstärken.



In dieser neu geschaffenen Funktion wird Justin Kew als Kompetenzzentrum für das Investment-Team fungieren, wie Carmignac mitteilt. Er wird für die Weiterentwicklung des ESG-Anlageprozesses und -rahmens, die Durchführung von Recherchen und die Entwicklung von Anlagelösungen inklusive Impact-Investitionen zuständig sein. Darüber hinaus wird Kew Carmignacs derzeitiges Engagement in diesem Bereich sowie verschiedene Brancheninitiativen unterstützen. Kew wird von London heraus an Sandra Crowl, Stewardship Manager und Mitglied des Investmentkomitees, berichten.

Kew kommt von Fidelity International, wo er als Senior ESG-Analyst für die Integration von ESG-Daten in den Investmentanalyseprozess und das Portfoliomanagement verantwortlich war. Davor war er für J.P. Morgan Asset Management im Bereich Sustainable Investment und Product Management tätig.