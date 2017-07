CPR AM lanciert globalen Aktienfonds

Geschäftsmodelle verändern sich immer rasanter. Noch nie gab es so viele Unternehmen, die mit disruptiven Innovationen bisherige Geschäftsmodelle massgeblich veränderten. Dieser Wandel vollzieht sich nicht nur im Technologiesektor, sondern in den unterschiedlichsten Branchen, wie beispielsweise in der Industrie, im Gesundheitswesen und im Bildungssektor. Vorangetrieben werden Innovationen unter anderem durch Big Data, neue Technologien, den demografischen Wandel und die fortschreitende Globalisierung.

Um die Wachstumschancen dieser sich beschleunigenden Phänomene zu nutzen, hat die Amundi-Tochter CPR AM den CPR Invest – Global Disruptive Opportunities aufgelegt, der jetzt auch in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen ist.

"Disruption ist äusserst facettenreich und nicht nur auf eine Branche beschränkt", sagt Wesley Lebeau, Senior Portfolio Manager Global Thematic Equity bei CPR AM. "Dies berücksichtigen wir mit unserer relativ breit aufgestellten Anlagestrategie und investieren in die Themenfelder digitale Wirtschaft, Industrie 4.0, Umweltschutz sowie Gesundheit und Life Science."

Die Investmentstrategie des CPR Invest – Global Disruptive Opporunities zielt darauf ab, branchenunabhängig herausragende Unternehmen mit disruptiven Geschäftsmodellen zu ermitteln und in Titel mit langfristigem Wachstumspotenzial zu investieren. Im Fokus stehen Unternehmen, die wegweisende Innovationen bei Produkten, Dienstleistungen, Produktionsprozessen oder anderen wichtigen Aspekten des Geschäftsmodells vorantreiben, um einfachere, bessere oder günstigere Lösungen anbieten zu können. Ins Portfolio kommen sowohl Vorreiter als auch Herausforderer, die sich dank disruptiver Strategien durch langfristig überdurchschnittliche Wachstumschancen auszeichnen.

Um die Trends und die Dynamik in den Branchen zu erkennen und die aussichtsreichsten Titel des rund 600 Aktien umfassenden Anlageuniversums zu bestimmen, nutzen die Fondsmanager die Erfahrung des Anlageausschusses von CPR AM, der Amundi Buy-Side-Analysten sowie Consultants von Deloitte. Nach der quantitativen Analyse des Anlageuniversums führt das Management-Team eine fundamentale Bewertung sowie eine darauf gestützte Priorisierung der Titel durch. Das Management-Team des CPR Invest – Global Disruptive Opportunities verfolgt einen aktiven und Benchmark-unabhängigen Ansatz. Die Strategie ist frei von Restriktionen hinsichtlich Branchen, Regionen oder der Marktkapitalisierung von Unternehmen. Das Portfolio, das eine vergleichbare Volatilität wie der MSCI World aufweist, umfasst rund 80 Unternehmen, die partiell oder vollständig disruptive Geschäftsmodelle verfolgen oder von diesen profitieren. Bei einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren besteht das Anlageziel des CPR Invest – Global Disruptive Opportunities darin, die Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte langfristig zu schlagen.

"Die Strategie ist eine Antwort auf die wachsende Nachfrage institutioneller Investoren und Fonds-Distributoren nach Themeninvestments", sagt Vafa Ahmadi, Head of Global Thematic Equity. "Mit dem CPR Invest – Global Disruptive Opportunities bieten wird eine nicht-zyklische und innovative Lösung an, mit der unsere Kunden von den Wachstumschancen disruptiver Phänomene profitieren können."

Derzeit ist der Fonds in zehn europäischen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Der CPR Invest – Global Disruptive Opportunities wird von Wesley Lebeau, Senior Portfolio Manager Global Thematic Equity, und Estelle Ménard, Deputy Head of Global Thematic Equity gemanagt.