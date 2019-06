DC Bank beruft IT-Experten in die Geschäftsleitung

Bernhard Ziörjen übernimmt in seiner Funktion als Geschäftsleitungsmitglied das neu geschaffene Departement Sourcing & Partnermanagement bei der DC Bank.



Die DC Bank ernennt IT-Experte Bernhard Ziörjen per Januar 2020 zum neuen Geschäftsleitungsmitglied. Er übernimmt per 1. Januar 2020 das neu geschaffene Departement Sourcing & Partnermanagement. Ziörjen besitzt als ausgewiesener Fachmann fundierte Kenntnissen in Sourcing und ICT-Management. Bei seinem früheren Arbeitgeber Swisscom hatte er den Fachlead für Vertrags- und Engagement-Management für IT-Bankenplattformen inne. Weitere Berufs- und Führungserfahrung sammelte er bei der Entris Banking und der Credit Suisse. Ziörjen ersetzt Josef Meyer, der nach 17 Jahren als Mitglied der Geschäftsleitung Ende Jahr in Pension geht.

Nicht nur die fortschreitende Digitalisierung im Finanzgeschäft, sondern auch zunehmend komplexere Regulierungsprozesse stellen Banken vor grosse Herausforderungen, heisst es in der Mitteilung. Daher schafft die DC Bank gleichzeitig ein weiteres Departement: Finanzen & Risiko. Mit dieser Organisationseinheit will die Bank den steigenden Anforderungen des regulatorischen und rechtlichen Umfeldes gerecht werden. Das neue Departement wird von Peter A. Vonlanthen geleitet, der weiterhin als Vorsitzender der Geschäftsleitung amtet. Das dritte Departement Kunden & Markt, in dem sämtliche Marktleistungen erbracht werden, bleibt unter der Leitung von Sacha Ammann, dem dritten Mitglied der Geschäftsleitung.