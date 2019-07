Der Invesco Physical Gold ETC ist fünf Milliarden US-Dollar schwer

Der Goldpreis entwickelt sich häufig positiv, wenn die Aktienkurse stark nachgeben. (Bild: Pixabay)



Volatile Aktienmärkte, schwächeres Wachstum, Handelskriege, Brexit – das zehnjährige Jubiläum des im Juni 2009 aufgelegten Invesco Physical Gold ETC fällt in eine Zeit, in der eine Anlage in Gold für viele Investoren besonders interessant ist. Dafür sprechen auch die Zuflüsse in diesen ETC, der mit einem verwalteten Vermögen von aktuell mehr als 5 Milliarden US-Dollar inzwischen zu den volumenstärksten Goldprodukten in Europa gehört.

Als Exchange Traded Commodity (ETC) bietet der Invesco Physical Gold ETC Investoren eine einfach strukturierte und transparente Möglichkeit, in den Rohstoff Gold zu investieren, ohne das Edelmetall physisch erwerben zu müssen. Der ETC zielt darauf ab, die Gold-Performance gemessen am LBMA Gold Price, einer anerkannten Benchmark für Gold, abzubilden. Mit jährlichen Gebühren von 0,24% und einer Spanne zwischen Ausgabe- und Rücknahmekurs von in der Regel drei Basispunkten, ist das an der Londoner Börse in USD oder GBP gehandelte Invesco-Produkt derzeit der kostengünstigste ETC auf physisches Gold in Europa.

"Für Investoren, die sich Sorgen um einen konjunkturellen Abschwung, einen Abwärtstrend an den Aktienmärkten, einen plötzlichen Anstieg der Inflation oder auch nur politische Risiken machen, kann Gold eine sinnvolle Portfoliobeimischung darstellen", sagt Nima Pouyan, Head Invesco ETF Switzerland & Liechtenstein. "Gold ist traditionell kaum mit Aktien und Anleihen korreliert und der Goldpreis entwickelt sich häufig positiv, wenn die Aktienkurse stark nachgeben. Dadurch kann Gold zu einer besseren Portfoliodiversifikation beitragen."