Edmond de Rothschild stärkt Vertrieb mit Fokus auf Real Assets

Fiona Southall, Senior Specialist Sales – Private Markets, Edmond de Rothschild Asset Management.



Fiona Southall kam Anfang September 2019 als "Senior Specialist Sales – Private Markets" zu Edmond de Rothschild Asset Management. Sie ist in der Pariser Niederlassung tätig und berichtet an Gad Amar, stellvertretender CEO von Edmond de Rothschild Asset Management, der auch für die Geschäftsentwicklung verantwortlich ist. Southall obliegt die Vermarktung der Produktpalette Private Market, welche Private Equity, Immobilien und Infrastrukturfinanzierungen umfasst.

Southall hat über 15 Jahre Berufserfahrung. Sie hat ihren Abschluss an der Strathclyde University Business School (Glasgow) erworben und ist Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Charterholder. Sie begann ihre Karriere im Jahr 2000 als Beraterin bei Arthur Andersen/Ernst & Young. Danach arbeitete sie in der Institutional Client Coverage Group bei Merrill Lynch in London für den Geschäftsbereich "Insurance/Pension". Im Jahr 2006 wechselte sie zu AXA Investment Managers und hatte mehrere Funktionen im Business Development inne, insbesondere als Multi-Asset Product Specialist und zuletzt innerhalb der Real Assets Client Capital Group.