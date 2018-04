Erstmals J.P. Morgan ETFs bei SIX

J.P. Morgan Asset Management listet vier neue ETFs an der SIX, zwei davon sind aktiv gemanagt. Der Vermögensverwalter bietet mit den neuen Produkten folgende Lösungen: eine diversifizierte Investition in sehr kurzfristige Anleihen aus dem breiten Spektrum der Unternehmens- und Staatsanleihen mit hoher Bonität (Investment Grade), sowie eine Anlage in Schwellenländeranleihen, ferner einen ETF auf in Euro lautende Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit und eine Lösung, die hedgefondsähnliche Erträge anstrebt durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten. Die Anzahl der ETF-Anbieter bei SIX wächst damit auf einen neuen Höchststand von 24 und auch die Anzahl der ETFs erreicht mit 1'352 einen neuen Rekordwert.

"Bei der Entwicklung unseres ETF-Geschäfts ist es das Ziel, die Anlage-Expertise von J.P. Morgan Asset Management im ETF-Mantel verfügbar zu machen. Im Austausch mit Anlegern haben wir den Bedarf an aktiven und 'smarten' Fixed Income Lösungen erkannt, sowie an Strategien, die weniger stark mit dem breiteren Markt korrelieren und dabei helfen können, Portfolios für ein zunehmend volatiles Umfeld zu rüsten", erklärt Bryon Lake, International Head of ETFs bei J.P. Morgan Asset Management.