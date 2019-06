Erweitertes Führungsteam bei VP Fund Solutions

Sitz der VP Bank in Vaduz, Liechtenstein.



Martin Jonasch ist seit 2012 bei VP Fund Solutions, seit 2016 Head of Advisory & Structuring und wird ab 1. Juli 2019 die Geschäftsleitung der VP Fund Solutions in Liechtenstein als Chief Operating Officer verstärken. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler bringt langjährige Erfahrung aus der Fondsindustrie mit und wird sich verstärkt den operationellen Aufgaben von VP Fund Solutions an beiden Standorten, Liechtenstein und Luxemburg, widmen.

Reto Grässli ist als Head of Fund Operations & Risk Management seit 2012 Mitglied der Geschäftsleitung von VP Fund Solutions in Liechtenstein und wird sich künftig als Chief Technology Officer auf die zentralen Themen Automatisierung und Digitalisierung beider Fondsgesellschaften konzentrieren.

Um der weiterhin anhaltenden Nachfrage nach Private Equity und Real Estate Fonds Rechnung zu tragen, wird Torsten Ries, Head of Private Equity & Real Estate (PERE), neu Mitglied der Geschäftsleitung von VP Fund Solutions in Luxembourg. Er ist seit 2013 bei VP Fund Solutions und wird daneben unverändert als Head PERE fungieren.

VP Fund Solutions ist das internationale Private Label Fondskompetenzzentrum der VP Bank.