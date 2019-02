Erweiterung der nachhaltigen Fondspalette

Das globale und aktiv verwaltete Anleiheportfolio, das einen dynamischen Ansatz verfolgt, unterliegt keinen Anlagebeschränkungen. Der Fonds strebt über einen typischen Marktzyklus positive Renditen an und folgt dem thematisch ausgerichteten, globalen Ansatz von Newton IM, um potenzielle Investmentmöglichkeiten und Risiken auszumachen.

Der Fonds investiert in ein breites Spektrum festverzinslicher Investmentklassen, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen mit Investment Grade, hochverzinsliche Unternehmensanleihen und Staatsanleihen aus den Schwellenländern. Es investiert ausschliesslich in Positionen, die die Nachhaltigkeitskriterien von Newton IM erfüllen. Unter dem in Grossbritannien domizilierten Umbrella-Fonds BNY Mellon Investment Funds wurden bereits der Newton Sustainable Global Equity Fund, der Newton Sustainable Real Return Fund und der Newton Sustainable Sterling Bond Fund aufgelegt.

Der BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund gehört zur Fondspalette der in Dublin domizilierten BNY Mellon Global Funds. Er ist für den Vertrieb in der Schweiz, Deutschland, Grossbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Belgien, Österreich, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, den Niederlanden und Luxemburg zugelassen und steht intermediären sowie institutionellen Anlegern zur Verfügung.

Die Wertentwicklung des Fonds wird gegenüber dem Geldmarkt (1-Monats-EURIBOR) +2 % p. a. in einem Zeitraum von fünf Jahren (vor Gebühren) gemessen. Er wird von Paul Brains Team geleitet, das seit mehr als 13 Jahren auch den in Grossbritannien ansässigen Newton Global Dynamic Bond Fund sowie den in Irland ansässigen BNY Mellon Global Dynamic Fund verwaltet. Letzterer wird seit 2010 Anlegern in ganz Europa angeboten wird.

Das gemäss nachhaltigen oder ethischen Kriterien verwaltete Vermögen von Newton IM beläuft sich per Ende Dezember 2018 auf 2,6 Mrd. GBP (3,4 Mrd. USD; 2,9 Mrd. EUR).