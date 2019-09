ESG-Investing: Anleger wollen mehr Unterstützung

Nachhaltigkeit ist für Anleger wichtig, doch die Beratung fehlt. (Bild: zvg)



Weltweit denken 73% der Sparer und Investoren, dass sich Unternehmen ethischer verhalten sollten, aber nur 29% von ihnen legen ihr Geld in nachhaltigen Anlagen an. Die Finanzbranche ist in der Pflicht, Aufklärungsmassnahmen zu ergreifen. Zu diesem Ergebnis kommt eine erst kürzlich von Vontobel Asset Management in Auftrag gegebene Studie mit rund 4600 Verbrauchern, die in 14 Ländern durchgeführt wurde. Die Befragten sehen vor allem Finanzberater in der entscheidenden Schlüsselfunktion, um die Thematik eines ethisch wertebasierten Anlageansatzes durch Aufklärungsarbeit an ein breiteres Publikum heranzutragen. Der Mangel an Informationen und verständlichen Fachbegriffen wirkt sich negativ auf die Investitionsentscheidungen von Sparern aus. So gaben 59% der Befragten an, nicht zu wissen, dass heute schon Investitionsentscheidungen gezielt unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren getroffen werden können, obwohl fast die Hälfte von ihnen gerne mehr Informationen zum Thema ESG hätten. Nur 17% der Befragten erklärten, dass sie eine Anlageempfehlung erhalten haben, die ESG-Kriterien entspricht.

Potenzial für Finanzdienstleister

Die Botschaft der Studie ist eindeutig: Obwohl immer mehr Sparer und Anleger einen ESG-Ansatz für Finanzentscheidungen bevorzugen würden, halten sich viele aufgrund mangelnder Unterstützung und Beratung zurück. „Dies ist eine Chance für Finanzdienstleister, Anlegern das nötige Rüstzeug an die Hand zu geben, damit sie nach ihren persönlichen Werten und Überzeugungen investieren können“, erklärt Axel Schwarzer, Head of Vontobel Asset Management.

ESG-Anlagen zählen zu den Strategien mit den weltweit grössten Wachstumszahlen seit Jahren. So stiegen die Mittel, die weltweit in nachhaltige Anlagen investiert wurden, allein in den Jahren 2016 bis Ende 2018 um mehr als ein Drittel auf über 30.5 Billionen US-Dollar. Vontobel geht davon aus, dass die Nachfrage nach nachhaltigen Anlagelösungen weiter steigt, unter anderem aufgrund des «Aktionsplans zur Finanzierung eines nachhaltigen Wachstums» der EU. Der Aktionsplan wird dazu beitragen, dass nachhaltiges Investieren noch stärker in den Fokus der Anleger rückt.