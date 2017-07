ETF von Ossiam überschreitet eine Milliarde US-Dollar

Der über drei Anteilsklassen (US-Dollar, Euro und Euro-hedged) zugängliche ETF mit Kotierung an der SIX Swiss Exchange, der Frankfurter Börse auf Xetra, der London Stock Exchange, der Euronext Paris und der Borsa Italiana bildet den Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR Index ab.

Neben dem Ossiam Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value TR ETF ist der Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR ETF einer der zwei ETFs, die auf den Shiller-Barclays-CAPE-Sector-Value-Indizes basieren. Die in Zusammenarbeit mit Barclays und dem Ökonomen Professor Robert Shiller entwickelten Indizes nutzen das konjunkturbereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis (CAPE: Cyclically Adjusted Price Earnings) als Bewertungsgrösse im Rahmen einer Sektor-Rotations-Strategie.

Die auf Euro und US-Dollar lautenden Anteilsklassen wurden im Juni 2015 aufgelegt. Die Auflegung der in Euro abgesicherten Anteilsklasse erfolgte auf Nachfrage der Anleger im Mai 2017. Seit der Lancierung im Juni 2015 hat der Fonds einen Wertzuwachs von 30,84 Prozent verzeichnet. Zum Vergleich: Der S&P 500 Net TR Index erzielte im selben Zeitraum eine Rendite von 17,67 Prozent.

Professor Robert Shiller: "Der US-Aktienmarkt scheint im Vergleich zum Rest der Welt momentan teuer, wobei dies nicht für alle Sektoren des US-Marktes gilt. Es ist sinnvoll, einen gewissen Teil eines diversifizierten Portfolios mit Value-Bias in den USA zu halten. Dies ist über die Ossiam-Shiller-Barclays-CAPE-Produkte mit Ausrichtung auf US-Sektoren möglich."