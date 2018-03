Europäische Small Caps: Das sagen die Fundamentaldaten aus

Eine typische Sorge von Investoren ist der Einstieg in "Transaktionen von gestern", nachdem die Aktienkurse und Bewertungen also bereits nach oben getrieben wurden. Bei einer Aufschlüsselung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses kommen bei der Kennzahl keine Währungsauswirkungen zum Tragen, da Zähler und Nenner in derselben Währung angegeben werden. Was bei europäischen Small Caps zu einer sinkenden Kennzahl geführt hat, waren steigende Gewinne sowie steigende Erwartungen an das Gewinnwachstum.

Vergleicht man die sinkende Kennzahl bei europäischen Small Caps mit US-Small-Caps, wie der Russell 2000 Index zeigt, wird klar, dass sich die US-Bewertungen seit Anfang 2017 trotz schwacher Gewinne kaum verändert haben. Aus Bewertungsperspektive biete Europa einen attraktiven Rabatt, wenn man den WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index mit dem Russell 2000 Index vergleiche, sagt Christopher Gannatti. Der Bewertungsrabatt sei besonders markant, obwohl der Kursanstieg beim WisdomTree Index in diesem Zeitraum höher ausfällt als der des Russell Index.

Small Caps machen sich zyklisches Wachstum zunutze

Eine langsame Erholung im Euroraum, die grösstenteils Anfang 2013 mit der Verpflichtung zu einer expansiven Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank begann, hat dazu geführt, dass Small Caps seit dem 31. Dezember 2012, wie von den MSCI Europe und MSCI Europe Small Cap Indizes gemessen, signifikant besser abschneiden als Large Caps. Aufgrund eines stetigen Anstiegs des Bruttoinlandsprodukts in den vergangenen Quartalen erreichte der Indikator der wirtschaftlichen Einschätzung der Europäischen Kommission ein 10-jähriges Hoch und Grossbritannien überstand die wirtschaftlichen Auswirkungen der Brexit-Abstimmung grösstenteils unbeschadet. Die Outperformance von Small Caps beschleunigte sich 2017 mit einem Renditevorteil von mehr als 800 Basispunkten. Wenn Gannatti auf das Gewinnwachstum seit 2012 nach Branche und Grösse zurückblickt, beobachtet er, dass das Wachstum beim Gewinn je Aktie von Small Caps im Zuge dieser langfristigen Erholung fast jede Branche, die er als zyklisch definiert, überholte.

"Der WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index geht bei dieser zyklischen Wachstumsreaktion mit einer Methodik noch einen Schritt weiter, die für eine Qualitätsorientierung sorgt und somit zu einer interessanten Sektorneigung in Richtung zyklischer Branchen führt", erklärt Gannatti. In den WisdomTree Index würden nur Unternehmen eingeschlossen, die eine jährliche Dividende ausschütten. Diese ausgewählten Dividendenzahler seien wiederum nach ihren regelmässigen Bardividenden gewichtet. Aufgrund dessen neigt sich der Index grösstenteils in Richtung rentabler Unternehmen, die ausreichend Gewinne erwirtschaften, um die Höhe ihrer Bardividenden beizubehalten. Aus Sektorperspektive führt die Methodik in einem Bereich, den Gannatti als zyklische Sektoren definiert, zu einem Indexgewicht von mehr als 80%. Beim MSCI Europe Index beträgt dieses Gewicht hingegen weniger als 70%.