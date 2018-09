Fidelity bringt Smart Beta ETFs an die SIX

Das ETF-Segment von SIX erhält einen weiteren Anbieter: Ab heute kann der erste von Fidelity International lancierte Smart-Beta-ETFs an SIX gehandelt werden. Es handelt sich um den Fidelity US Quality Income UCITS ETF, der in fünf Währungstranchen erhältlich ist. Er deckt Qualitätsunternehmen ab, die überdurchschnittliche Dividenden zahlen und bildet einen von Fidelity konzipierten Index ab. Dieser enthält US-Aktien, die dank ihrer guten Rentabilität und starken Cashflows stetig hohe Dividenden zahlten.

Die jährlichen laufenden Kosten betragen 0.3 Prozent für die Anteilsklassen in CHF und US-Dollar sowie 0.35 Prozent für die Tranchen mit Währungsabsicherung. Laut einer Mitteilung plant Fidelity weitere ETFs und Indexprodukte in der Schweiz zu lancieren.

Damit steigt die Zahl der Anbieter, die ETFs an SIX anbieten, auf 25 und die Gesamtzahl der ETFs auf den Rekordwert von 1394. Fidelity International ist nach J.P. Morgan und Franklin Templeton bereits der dritte neue ETF-Emittent, der 2018 zur Schweizer Börse stösst.