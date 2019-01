FINANZ’19 steht an

Unter dem Messe-Motto "Navigating through Challenging Times" teilen an der FINANZ'19 Persönlichkeiten aus der Finanzwelt ihre Strategien und Erfahrungen, wie qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in Zeiten hoher Volatilität und niedriger Zinsen ihre Navigationsinstrumente zielführend ausrichten können. Ort des Geschehens ist die Eventhalle StageOne in Zürich Oerlikon am 22. und 23. Januar 2019.

Im Zeichen des zunehmenden Protektionismus

Am ersten Messetag wird der Ex-Premier von Grossbritannien, Gordon Brown, mit Martin Dahinden, Schweizer Botschafter in den USA, und Yves Serra, scheidender CEO und designierter Verwaltungsrat von Georg Fischer, über den zunehmenden Protektionismus und dessen Auswirkungen sprechen. Ebenfalls am ersten Messetag wird an einem Roundtable der Verwaltungsratspräsident der Private Client Bank, Konrad Hummler, zusammen mit Andréa M. Maechler, Mitglied des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank, Philipp Vorndran, Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch, und Christoph A. Schaltegger, Ordinarius für Politische Ökonomie an der Universität Luzern, über den gefährlichen Cocktail von Verschuldung, steigenden Zinsen und Illiquidität diskutieren.

Traditioneller Marktsausblick am zweiten Tag

An einem weiteren runden Tisch um die UN-Nachhaltigkeitsziele in der Vermögensanlage von Pensionskassen und Stiftungen geht es am Folgetag weiter. Diskutiert wird das Thema von Nationalrat Thomas Aeschi, Diego Liechti, Leiter Anlagen bei der Nest Sammelstiftung, Rudolf Rechsteiner, Präsident der Ethos Stiftung, und Sebastian Utz, Assistenzprofessor für Finance an der Universität St. Gallen. Zudem findet am selben Tag der traditionelle Marktausblick statt; dieses Mal mit den Strategen Daniel Gros vom Centre for European Policy Studies CEPS, Cédric Spahr von J. Safra Sarasin AM, Achim Stranz von AXA IM Deutschland und Thomas Liebi von der Zurich Insurance.

IMMO'19 findet parallel statt

Einen Überblick über sämtliche Aussteller, Referate, Vorträge und Diskussionsrunden gibt dieses Jahr die neu gestaltete Website finanzmesse.ch, welche die Messe-App ersetzt. Zusätzlich findet zum 7. Mal im Rahmen der diesjährigen Finanzmesse auch die Schweizer Immobilienmesse statt, die IMMO'19. Fast 70 Branchenvertreter werden im StageOne ihre Produkte, Strategien und Dienstleistungen präsentieren.

Fondstrends wird im Vorfeld dieses Anlasses einen eigenen Sondernewsletter mit Beiträgen von zahlreichen Asset Managern veröffentlichen.