Fisch Asset Management mit weiteren Zuflüssen

Am 30. Juni 2017 konnte Fisch Asset Management seine verwalteten Assets gegenüber dem letzten Stichtag am 31. Dezember 2016 um 6 Prozent erhöhen. Die Zuwächse verteilten sich über verschiedene Strategien. Erwähnenswert seien das grosse Interesse an der High-Yield-Strategie, wie Hansjörg Herzog, Head of Clients & Markets und Mitglied der Geschäftsleitung bei Fisch Asset Management, in einer Mitteilung von Fisch Asset Management zitiert wird. Dem zugrunde lägen zum einen die Investorenwünsche nach höheren Erträgen im Anleihensegment. Zum anderen hätten es die Fondsmanager von Fisch Asset Management geschafft, trotz ihres defensiven Ansatzes, bei dem sie die riskantesten Bereiche ihres Segments weitgehend meiden würden, eine attraktive Rendite zu erzielen. Auch nehme das Interesse an Multi-Asset-Strategien seitens der institutionellen Anlegern zu, was die Verdreifachung von deren Volumen bei Fisch Asset Management im vergangenen Jahr belegen würde.



