Franklin Templeton läutet die Börsenglocke

Fünf Smart Beta Aktien ETFs von Franklin Templeton Investments kotieren nun auch an der Swiss Stock Exchange (SIX), nachdem sie zu Beginn des Jahres bereits an der Mailänder Börse aufgenommen worden waren. Die neuen Smart Beta ETFs werden an der SIX in USD gehandelt, mit Ausnahme des Franklin European Dividend UCITS ETF. An der Deutschen Börse (DB) und der London Stock Exchange (LSE) werden die Fondsanteile schon seit vergangenem Jahr gehandelt.

Über die Fondsreihe erhalten die Investoren Zugang zu den Franklin LibertyQ-Indizes. Die Zusammensetzung dieser Indizes basiert auf einer Gewichtung der vier Faktoren Qualität, Wert, Momentum und Volatilität anhand eines internen Modells. Die fünf Fonds zielen auf die Erwirtschaftung höherer risikobereinigter Erträge und eine im Vergleich zu ihren Anlageuniversen geringere Volatilität ab. Zur Fondsreihe gehören drei Multi-Faktor-Aktienfonds mit Schwerpunkt auf Qualitätsaktien und zwei ertragsorientierte Fonds, die in Aktien mit hohen und beständigen Dividendenerträgen investieren.

Dem Portfolio Management Team werden Dina Ting, Senior Portfolio Manager und Lorenzo Crosato, Vice President, ETF Portfolio Manager, angehören. Die Experten kommen beide von BlackRock und bringen somit einschlägige Erfahrungen im Passiv-Business mit.