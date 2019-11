Führungswechsel in der Investmentbank der Credit Suisse

James Amine gibt die Führung des Investment Banking & Capital Markets (IBCM) ab und wird Leiter des Bereichs Private Credit Opportunities.



David Miller folgt als CEO von Investment Banking & Capital Markets (IBCM) sowie Mitglied der Credit Suisse-Konzernleitung auf James Amine, teilte die Grossbank am Montag mit.

David Miller



Miller verfügt über 22 Jahre Berufserfahrung bei der Credit Suisse in New York. Zuletzt war er Global Head of Credit, Head of Global Credit Products und Mitglied des Global Markets Management Committee. Davor war er Global Head of Leveraged Finance Capital Markets und US Co-Head der Syndicated Loan Group. Amine hat sich entschieden, nach mehr als zehn Jahren die neu geschaffene Funktion des Leiters des Bereichs Private Credit Opportunities einzunehmen. Die neu geschaffene Funktion sei eine bedeutende und strategische Gelegenheit, die auf der Asset-Management-Strategie aufbaue und das Produktangebot im Bereich der alternativen Vermögensverwaltung erweitern soll, heisst es in der Medienmitteilung der Credit Suisse. In dieser Rolle wird Amine an Eric Varvel , den CEO Asset Management, rapportieren.

Eric Varvel übernimmt die Funktion des IBCM-Chairman zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben als CEO Asset Management und President und CEO Credit Suisse Holdings (USA). Er löst in dieser Rolle Harold Bogle ab, der nun Vice Chairman wird. Bis anhin war Varvel über 30 Jahre für die CS tätig und war während seiner Karriere bei der Bank unter anderem CEO der Division Investment Banking, CEO Asia Pacific, CEO Europe, Middle East and Africa.

Bogle, der bisher Chairman von IBCM war, trat 1981 bei der Credit Suisse ein und leitete seitdem verschiedene Schlüsselproduktgruppen im Investment Banking. In der aktuellen Rolle ist Bogle Kernmitglied des Operating Committees der Division Investment Banking and Capital Marktes.