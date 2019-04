GAM nominiert drei Frauen für den Verwaltungsrat

Katia Coudray, nominiert für den GAM-Verwaltungsrat.



GAM Holding hat heute bekanntgegeben, Katia Coudray, Jacqui Irvine und Monika Machon zur Wahl in den Verwaltungsrat vorzuschlagen. Hugh Scott-Barrett stellt sich als Präsident des Verwaltungsrats zur Wiederwahl, ebenso Benjamin Meuli, Nancy Mistretta und David J. Jacob als Mitglieder des Verwaltungsrats.

Katia Coudray war von 2015 bis 2018 CEO von Syz Asset Management. Davor war sie Head of Investment und Head of Product Development bei der Syz Group. Bevor sie 2011 zu Syz stiess, war Coudray zehn Jahre lang Leiterin der Multi-Management- und Innovationsplattform bei der Union Bancaire Privée (UBP) und arbeitete davor in weiteren Finanzunternehmen im Fondsbereich. Coudray verfügt über einen Bachelor of Arts in Wirtschaft, Finanzen und Rechnungswesen der School of Management in Fribourg und ist ein Certified International Investment Analyst (CIIA).

Jacqui Irvine war bis 2018 Group General Counsel und Company Secretary der Janus Henderson Group. Dieselbe Funktion übte sie bereits von 2011 bis 2017 bei der Henderson Group aus, zu der sie 1996 stiess, bevor diese 2017 mit Janus Capital Group fusionierte. Irvine hat im Jahr 2000 die Zulassung als Rechtsanwältin erhalten und erwarb einen Bachelor of Arts in Jura und Psychologie der University of the Witwatersrand in Johannesburg, ein Postgraduierten-Diplom in Jura (CPE) der University of the West of England in Bristol sowie ein Postgraduierten-Diplom in Rechtspraxis vom College of Law in London.

Monika Machon war von 2013 bis 2016 Senior Vice President und Treasurer bei AIG. Nach ihrem Eintritt bei AIG im Jahr 1998 hielt sie verschiedene Positionen innerhalb der Gruppe, unter anderem als Chief Investment Officer und Global Head of Asset Management, Head of Fixed Income sowie CEO von AIG Investments Europe. Bevor sie zu AIG stiess, übte Machon verschiedene Positionen im Banken- und Investmentbereich bei verschiedenen Finanzinstituten in den USA und in Grossbritannien aus. Machon verfügt über einen MBA in Finanzwesen der Indiana University sowie einen Juris Doctor der Indiana University School of Law und ist CFA Charterholder.

Die drei vom Verwaltungsrat nominierten Mitglieder ersetzen Diego du Monceau, Ezra S. Field und Monica Mächler, die sich an der bevorstehenden ordentlichen Generalversammlung vom 8. Mai 2019 nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat stellen.