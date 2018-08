GAM setzt Handel von Fonds aus

Nach der Suspendierung von Tim Haywood, haben die ARBF Fonds hohe Volumen an Rücknahmeanträgen erhalten. Obwohl die Fonds über die notwendige Liquidität verfügen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden, würden solche Massnahmen zu einer unverhältnismässigen Verschiebung ihrer Portfoliozusammensetzung führen, was sich nachteilig für die Interessen der verbleibenden Investoren auswirken könnte. Die Fonds-Verwaltungsräte prüfen alle zukünftigen Schritte, inklusive der Liquidierung der Fonds, um den Wert und die Liquidität für die Kunden zu maximieren. Die verwalteten Vermögen der betroffenen Fonds betrugen per 31. Juli 2018 CHF 7.3 Milliarden.

Kein anderer Bereich von GAM's Geschäft, welches per 30. Juni 2018 verwaltete Vermögen von CHF 163.8 Milliarden auswies, ist davon betroffen. Andere Investment Teams bei GAM sowie Drittmanager, mit denen die Gruppe zusammenarbeitet, verwalten Kundengelder wie bis anhin.