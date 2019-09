GAM verstärkt sein Fixed-Income-Team in Zürich

Florian Komac, Investment Manager bei GAM.



GAM Investments hat die Ernennung von Florian Komac zum Investment Manager im Global Credit Team bekanntgegeben. Er hat seinen Sitz in Zürich, wo er eng mit Christof Stegmann und Dorthe Nielsen zusammenarbeitet. Das Team berichtet an Jack Flaherty in New York.

Komac kommt von AXA XL (ehemals XL Catlin) in New York, wo er sich als Portfolio Manager auf Unternehmensanleihen fokussierte. Zuvor war er Portfolio Manager bei Swiss Re in Zürich und London sowie Buy-Side-Kreditanalyst bei Activest (heute Amundi) in München.