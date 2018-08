Genfer AS Investment Management kauft in Zürich ein

Der 2006 von Alexandre Stucki in Genf gegründete und von ihm mit einem spezialisierten Team geführte unabhängige Vermögensverwalter AS Investment Management expandiert mit der Übernahme von Kaufmann Kapital nach Zürich. Im Zuge der Übernahme wird Alexandre Kaufmann, der das Vermögensverwaltungs-Unternehmen 2015 gegründet hatte, Partner bei AS Investment Management.

AS Investment Management verwaltet Vermögen von über CHF 500 Mio. Dazu gehören zwei in der Schweiz und ein in Luxemburg domizilierter Fonds, die in Schweizer Aktien anlegen. AS Investment Management verfolgt dabei einen fundamentalen Analyseansatz.

Mit der Übernahme will AS Investment Managment näher zu ihrem Anlageuniversum, den schweizerischen börsenkotierten Unternehmen, rücken.