Hohe Risikoprämien trotz fortgeschrittenem Immobilienzyklus

Wirtschaftswachstum, Inflationsaussichten, Beschäftigung und Verbrauchervertrauen bewegen sich in die richtige Richtung und bilden den Rahmen für ein ideales Makroumfeld in den Immobiliensegmenten Einzelhandel, Büro, Industrie und Logistik. Zudem steigen die Bevölkerungszahlen in vielen europäischen Ländern und damit der Bedarf an Wohnraum – besonders in den Ballungsräumen. Für börsennotierte Immobilienunternehmen stehen die Zeichen in diesem Umfeld auf weiteres Gewinnwachstum.

Ausserdem stehen der Immobilienbranche mit Bankenkrediten, freien Mitteln sowie den Aktien- und Anleihemärkten vielfältige Refinanzierungsquellen für ihr kapitalintensives Geschäft zur Verfügung. "Die realen Zinsen werden vorerst negativ bleiben und die Immobilienbewertungen weiterhin günstig beeinflussen. Europäische Immobilienaktien bieten im Niedrigzinsumfeld hohe Risikoprämien. Wir rechnen in 2018 mit einem durchschnittlichen Total Return von 8 Prozent. Dieser setzt sich je zur Hälfte aus dem Wachstum der Nettoinventarwerte und Dividendenrenditen zusammen", sagt Vincent Bruyère, Senior-Portfoliomanager European Listed Real Estate bei Degroof Petercam AM.

Qualität erkennen und gezielt investieren

Die meisten Immobilien-Subsektoren und europäischen Länder befinden sich mittlerweile in einem reiferen Stadium des Immobilienzyklus. Das heisst die Mieten steigen dort je nach Marktbeschaffenheit noch relativ schnell oder bereits etwas verlangsamt. "Dies ist die Zeit, in der aktives Portfoliomanagement seine Stärken voll ausspielen kann", erklärt Damien Marichal aus dem Immobilienaktienteam bei Degroof Petercam AM. "Viele Immobilienunternehmen in Europa haben im Laufe des Zyklus ihr Management neu aufgestellt, neue Strategien entwickelt und ihre Immobilienportfolios bereinigt – gute Voraussetzungen für hohe Qualität und Potenzial für weiter steigende Gewinne. Solche Titel gilt es zu selektieren".

Mit Blick nach vorn identifiziert der Co-Manager des DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend vor allem folgende Treiber für zukünftige Returns bei europäischen Immobilienaktien: Internes Wachstum, effiziente Plattformen, weitere Strategieverbesserungen sowie Exzellenz im operativen Geschäft. Bei anhaltend guter Konjunktur sollten überdies die Vermietungsquoten sowie das Potenzial für Mieterhöhungen weiter steigen.

Die Immobilienexperten bei Degroof Petercam AM favorisieren derzeit deutsche Wohnimmobilien, Logistikobjekte in Frankreich, Büroimmobilien in Madrid sowie Pflegeeinrichtungen in Deutschland und den Benelux-Ländern. Der Immobilienstandort Grossbritannien sei noch mit Vorsicht zu geniessen, allerdings könne sich dies ändern, sobald mehr Klarheit über die Auswirkungen des Brexits vorhanden ist.

Die Aussichten fassen die Experten folgendermassen zusammen: "Europäische Immobilienaktien entwickeln sich seit vielen Jahren stark und haben eine deutliche Outperformance gegenüber dem breiten Aktienmarkt in Europa gezeigt. Diese Erfolgsstory ist noch nicht vorbei. Die Rahmendaten auf der Makro- wie auch auf der Sektorebene stimmen nach wie vor." Europäische Immobilienaktien können auch weiterhin attraktive Aktienmarktrenditen erwirtschaften bei unterdurchschnittlicher Volatilität und einem Risikoprofil, dass insgesamt der einer direkten Immobilieninvestition entspreche.