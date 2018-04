IG Bank neu in Zürich

Die IG Bank, gemäss eigenen Angaben die Nummer 1 im CFD-Handel, eröffnet einen neuen Standort am Paradeplatz 4 in Zürich. Seit 2014 ist die Bank bereits mit einem Standort in Genf in der Schweiz vertreten. In der deutschsprachigen Schweiz sei ein zunehmendes Bedürfnis der Kunden nach persönlichem Austausch mit den Spezialisten zu beobachten. "Vor diesem Hintergrund haben wir uns für die Eröffnung des neuen Standorts entschieden", erklärt Fouad Bajjali, CEO der IG Bank.

Neues Bildungsangebot für Trader

In Zusammenarbeit mit der Swiss Association of Market Technicians bietet die IG Bank ab diesem Monat ein kostenloses Bildungsangebot an. In dem mehrmonatigen Programm erhalten Investoren und Trader einen Überblick über die Methoden der Technischen Analyse und können sich auf die Prüfung für das Diplom "Certified Financial Technician" vorbereiten.