Investec AM ernennt neuen Chief Technology Officer

Lucia Pino-Garcia, Chief Technology Officer, Investec Asset Management



Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Finanzindustrie wird sich Lucia Pino-Garcia in ihrer neuen Funktion auf die Technologieentwicklung zur Unterstützung der globalen Aktivitäten von Investec Asset Management konzentrieren. Zuletzt war sie Global Head of Fixed Income and Liquidity Technology bei JP Morgan Asset Management, wo sie auch für die Beaufsichtigung aller Asset-Management-Technologien in der EMEA-Region verantwortlich war. Sie begann ihre Karriere bei BOA Merrill Lynch als Entwicklerin und unterstützte Trading Desks innerhalb der Kreditabteilung.

Pino-Garcia und ihre Teams wurden mit mehreren Branchenpreisen ausgezeichnet, darunter dem Banking Technology Award 2015 in der Kategorie „Aussergewöhnlicher Beitrag einer Frau im Bereich Financial Tech“. Als Teil ihres Engagements für Geschlechtervielfalt und Integration in der Branche hat sie unter anderem Sponsoring-Programme für Technologinnen entwickelt.

John Green, Co-CEO von Investec Asset Management, kommentiert: "Aufbauend auf unserer globalen Betriebsplattform wird Lucia Pino-Garcia nicht nur umfangreiche Erfahrung in unser Team einbringen, sondern Investec AM auch weiterentwickeln, um den zukünftigen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und Technologie in unserem Geschäft weiter voranzutreiben."