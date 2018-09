Die Hedgefonds-Kunden der Deutschen Bank konnten in diesem Jahr an vorderster Front die Turbulenzen beobachten, als der neue Konzernchef der Bank eine andere Strategie vorstellte und das US-Prime-Brokerage drastisch schrumpfte. Jetzt versucht die Bank, einige ihrer wichtigsten Kunden in New York zu beruhigen.

Deutschlands größte Bank lud eine ausgewählte Gruppe von Hedgefonds-Managern und anderen institutionellen Anlegern ein, sich mit mindestens einem halben Dutzend ihrer obersten Führungskräfte, darunter auch Finanzchef James von Moltke, am späten Donnerstagnachmittag dieser Woche im Lotte New York Palace Hotel in Manhattan zu treffen und zu reden, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten. Eine Unternehmenssprecherin lehnte eine Stellungnahme ab.

Es ist zwar nicht ungewöhnlich, dass große Investmentbanken regelmäßig hochrangige Treffen mit lukrativen Kunden abhalten, doch steht die Deutsche Bank unter ungewöhnlichem Druck, ihr Geschäft zu verteidigen. Die Führungskräfte hofften, mit der Veranstaltung die persönlichen Beziehungen zu den Vermögensverwaltern zu stärken, nachdem es bei der US-Tochter im Sommer eine umfassende Umstrukturierung auf der Führungsebene gegeben hatte, hieß es vor der Veranstaltung. Das Treffen sollte auch als Information über die finanziellen Ressourcen dienen, die die Bank für ihre Fonds bereitstellen kann.

In einer Einladung hieß es, das Treffen würde "einen Einblick in das aktuelle Kreditrisikoprofil der DB, CCAR-Ergebnisse und andere für unsere Gegenparteien relevante Themen" bieten. Das Akronym bezieht sich auf die Stresstests der Federal Reserve, die die Deutsche Bank in diesem Jahr nicht bestanden hat, da der Aufseher die internen Kontrollen des Unternehmens kritisiert hat.

Die Gesellschaft habe eine Reihe von Hedge-Fonds ermutigt, Geschäfte zu ihrer deutschen rechtlichen Einheit und Gegenpartei zu bewegen, und weg von dem US-Broker-Dealer, sagten drei Personen. Die Änderung hilft der Deutschen Bank, ihre Operationen effizienter zu finanzieren, sagte eine Person.

Vielen großen Fonds macht diese Verschiebung nichts aus, vor allem diejenigen, die eine bedeutende Präsenz in Europa haben. Einige haben sich jedoch über den Verwaltungsaufwand beschwert und fühlen sich mit einer Einheit wohler, die die gleichen gesetzlichen und buchhalterischen Standards wie in ihrem Heimatland hat, sagte einer der Befragten. Mindestens ein Klient ließ von einem Juristen abschätzen, ob Handelstransaktionen unter dem europäischen Rechtssystem zusätzliche Risiken darstellen, sagte eine Person. Ein paar seien von der Deutschen Bank weggegangen, sagten zwei Personen.

