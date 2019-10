investrends.ch-Umfrage: Gold erklimmt neue Höhen

Die Attraktivität von Gold ist bei den Anlegern gestiegen.



Handelskriege und eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in Verbindung mit anhaltend niedrigen Renditen erhöhen die Attraktivität von Gold als sicherer Hafen und als Wertspeicher. Die jüngsten Zinsentscheide der US-Notenbank Fed dürften überdies diejenigen Anleger alarmiert haben, die eine Abschwächung der US-Wirtschaft befürchten. Vor dem Hintergrund sinkender Anleihen-Renditen sowie zunehmender Zweifel am einem langlebigen Bullen-Aktienmarkt ist in der Folge auch die Nachfrage nach Gold deutlich gestiegen. Anfang September lag der Goldpreis bei rund 48'500 Franken für ein Kilogramm und damit auf dem höchsten Niveau seit sechs Jahren. Mittlerweile hat das gelbe Metal wieder etwas nachgegeben und notiert bei rund 47'100 Franken.

Investrends.ch hat seine Leserinnen und Leser gefragt, wo der Preis für ein Kilogramm Gold Ende 2019 stehen wird. 69,4% sind der Meinung, dass Gold noch über 50'000 Franken steigen wird, 20% sehen den Preis bei 48'500 Franken (unverändert gegenüber Anfang September) und lediglich 10% glauben, dass der Wert unter 45'000 Franken sinken wird.

