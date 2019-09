Julius Bär baut in Zürich aus

Julius Bär will mit sechs Neueinstellungen in Zürich das Wachstum vorantreiben.



Simon Wanzenried wird am 1. November 2019 zur Bank stossen und die Leitung eines neu gebildeten Teams in Zürich übernehmen. Er verfügt über ausgewiesene Erfahrung, nachdem er elf Jahre im Private Banking der Credit Suisse tätig war, zuletzt als Market Area Head Private & Wealth Management Clients in Zürich. Gleichzeitig werden laut Medienmitteilung zwei weitere Kundenberater im neuen Team starten: Rafael Scotoni war bei der Credit Suisse Senior Relationship Manager für die Schweizer Einheit Private & Wealth Management Clients. Vorher hatte er diverse Frontfunktionen im Private Banking inne, unter anderem bei der UBS. Ernesto Gemma bringt 22 Jahre Erfahrung in verschiedenen Funktionen im Private Banking bei der Credit Suisse mit. Zuletzt war er Kundenberater in einem Private & Wealth Management Clients Team in Zürich.

Per 1. September wurden zwei weitere Kundenberater für ein ebenfalls neu gebildetes UHNWI-Team in Zürich eingestellt: Ronald Dold trat nach dreijähriger selbständiger Tätigkeit in der Vermögensverwaltung für HNWI und UHNWI bei Julius Bär als Senior Relationship Manager ein. Zuvor hatte er leitende Positionen im Private Banking inne, unter anderem bei der UBS und HSBC. René Freiermuth war in den letzten zwei Jahren als unabhängiger Anlageberater tätig. Bis 2017 arbeitete er während 20 Jahren bei der Credit Suisse in verschiedenen Funktionen, zuletzt als Head Client Portfolio Solutions UHNW Private and Institutional Clients EMEA.

Bereits im Juli 2019 stiess Chris Reinhardt zu einem bestehenden Team. Er verfügt über langjährige Erfahrung als Kundenberater bei der Credit Suisse. Vor seinem Wechsel war er Senior Relationship Manager mit Fokus auf das Segment Executives und Entrepreneurs.