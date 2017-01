Kambodscha: Prasac erhält Kredit von responsAbility

Mit einem diversifizierten Portfolio und einem flächendeckenden Filialnetz ist Prasac gemessen am Kreditportfolio und den Einlagen Kambodschas grösste Mikrofinanzinstitution. Die Kundenbasis in ländlichen Regionen stellt rund 90% der Kreditnehmer des Unternehmens. Daneben bedient Prasac auch Haushalte mit mittlerem Einkommen sowie kleine und mittelgrosse Unternehmen mit Kredit- und Sparprodukten sowie Zahlungsverkehrslösungen.

Über die Kreditlinie sollen Kredite für Projekte finanziert werden, die zur Verbesserung der Energieeffizienz und zum Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung beitragen. Besonders im Fokus stehen Kredite für energieeffiziente landwirtschaftliche Maschinen, Haushaltsgeräte und Dach-Solaranlagen. Dank seines dichten Filialnetzes erreicht Prasac mit seinem Angebot potenziell eine sehr grosse Bevölkerungsgruppe.

Prasac und responsAbility entwickeln in enger Zusammenarbeit ein Green-Lending-Programm, das speziell auf die Bedürfnisse einkommensschwacher Haushalte und Bauern – Prasacs wichtigster Kundengruppe – zugeschnitten ist.

Say Sony, SVP & Chief Marketing Management bei Prasac, sagte: "Dank dieser Partnerschaft wird Prasac seinen vielen bestehenden Kunden gezielte Klimafinanzierungen bieten können. Mit seiner Erfahrung in der Finanzierung von Klimaschutzprojekten über Finanzinstitutionen in aller Welt ergänzt responsAbility perfekt unser lokales Markt-Know-how und flächendeckendes Filialnetz."

Antoine Prédour, Head Energy Debt Financing bei responsAbility, fügte hinzu: "Durch die Zusammenarbeit mit Prasac können wir die Energieeffizienz und erneuerbare Energieerzeugung mit Krediten fördern, die vor allem den einkommensschwächsten Bevölkerungssegmenten in Kambodscha zugutekommen. Kambodscha muss sicherstellen, dass sein starkes Wachstum und wachsender Wohlstand nicht auf Kosten der Umwelt gehen. Dabei werden Klimafinanzierungen eine wichtige Rolle spielen."