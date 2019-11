Kleine Pensionskassen performen am besten

Die kleinen Pensionskassen mit verwalteten Vermögen von weniger als CHF 300 Mio. schnitten im Oktober mit einer Performance von 0,53% am besten ab. Die Anlagestruktur blieb im Oktober in allen Vergleichsgruppen weitgehend stabil. Die Pensionskassen konnten vor allem auch von Kursgewinnen an den Aktienmärkten profitieren.