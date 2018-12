Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Natixis und UBS

Um aufzuzeigen, welche Fondsgesellschaften im laufenden Jahr vertriebsseitig die bislang grössten Erfolge verzeichnen konnten, analysierte e-fundresearch die Morningstar-Fondsdatenbank hinsichtlich der absatzstärksten Asset Manager am europäischen Markt (kumulierte Year-to-Date Nettozuflüsse per Stichtag 31.10.2018 – berücksichtigt wurden sämtliche aktive und passive Fondsstrategien mit Ausnahme von Geldmarktfonds und Dachfonds-Strategien). An der Spitze liefern sich Natixis und die UBS ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen.