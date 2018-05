Large-Cap-Segment bietet Chancen

Auch nach den jüngsten Rückschlägen notieren die europäischen Aktienmärkte noch in der Nähe von Allzeithochs. Vor diesem Hintergrund argumentiert der Value-Investor Robrecht Wouters, Fondsmanager des J O Hambro Capital Management Group European Concentrated Value Fund, an den europäischen Aktienmärkten seien Qualitätstitel im Value-Segment – also Unternehmen mit erfolgreichen Geschäftsmodellen und vorhersehbarer Ertragsentwicklung, deren Aktien mit akzeptablem Kurs-Gewinn-Verhältnis notieren – derzeit kaum zu finden. Wouters verweist auf die im langfristigen Vergleich hohen Bewertungen an den europäischen Aktienmärkten und kommentiert daher, dass er und sein Co-Fondsmanager Luis Fañanas das Engagement ihres konzentrierten Large-Cap-Fonds in so genannten "Classic Value"-Titeln verstärkt hätten.

Wouters erklärt: "Nach der langen Hausse sind Kaufgelegenheiten für Anleger wie uns, die auf Qualitätsaktien im Value-Segment setzen, nur noch schwer zu finden." Daher würden sie zunehmend auf Unternehmen achten, die von vielen Marktteilnehmern gar nicht beachtet werden. Oft handle es sich um Firmen, die sehr niedrig bewertet sind, da sie oder ihre Branche vor grossen Herausforderungen stehen.

"Classic-Value" für langfristige Anlagen

Der Belgier, der auch den 3,0 Milliarden EUR schweren All-Cap-Fonds JOHCM European Select Values Fund verwaltet, führt die deutsche Handelskette Metro, den britischen Verlagskonzern Pearson und das finnische Technologieunternehmen Nokia als Beispiele für solche "Classic Value"-Titel an, die in dem 467 Millionen EUR schweren Large-Cap-Fonds (Gesamtvermögen der Strategie: 963 Millionen EUR) gehalten werden (Stand: 31. März 2018). Eine höhere Gewichtung von "Classic Value" bleibt jedoch nicht ohne Folgen.

Der Portfoliomanager erläutert weiter, dass das stärkere Engagement in diesen Titeln für den Fonds ein höheres Potenzial für Zuwächse, doch auf kurze Sicht sind grössere Schwankungen möglich. "Als geduldige, langfristig denkende Anleger mit langer Haltedauer können wir damit leben," meint der Experte abschliessend.