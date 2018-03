Leichte Einbussen am Schweizer Fondsmarkt

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im Februar 1'102.6 Mrd. CHF (Januar 2018: 1'104.6 Mrd. CHF) an. "Aufgrund der Einbrüche der Aktienärkte im Berichtsmonat sank das Volumen des Schweizer Fondsmarktes – wenn auch in deutlich geringerem Ausmass. Die Nettomittelzuflüsse hielten an, schwächten sich aber im Vergleich zum Vormonat doch ab. Die meisten Neugelder flossen in Obligationenfonds, was ein Indiz für die erhöhte Vorsicht der Investorinnen und Investoren sein könnte, zumal auch die Nettomittelzuflüsse in Aktienfonds nur noch bescheiden ausfielen", erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im Februar 2018 (Vormonat in Klammern): Dow Jones -­4.28% (5.79%), S&P 500 -­3.89% (5.62%), EURO STOXX 50 -­4.72% (3.01%) und SMI -­4.60% (-­0.50%).Gegenüber dem Euro gewann der Schweizer Franken 0.39%, gegenüber dem US-­Dollar verlor er 1.44%.

Die Nettomittelzuflüsse betrugen im Februar 2018 1.4 Mrd. CHF. An der Spitze lagen dabei Obligationenfonds (2.0 Mrd. CHF), vor Anlagestrategiefonds (0.8 Mrd. CHF) und Aktienfonds (0.7 Mrd. CHF). Am meisten Gelder abgezogen wurden aus Geldmarktfonds(-­2.0 Mrd. CHF), in einigem Abstand folgten Alternative Anlagen (-­0.3 Mrd. CHF) und Andere (-­0.03 Mrd. CHF). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keineVeränderungen: Aktienfonds 41.86%, Obligationenfonds 31.10%, Anlagestrategiefonds11.98%, Geldmarktfonds 7.96%.

Die Statistiken des Schweizer Fondsmarkt im Februar finden Sie hier.