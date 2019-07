LLB-Gruppe holt Chief Information Officer von Avaloq

Stefan Alder, neuer Leiter Group IT der LLB-Gruppe.



Stefan Alder (44) wird Leiter Group IT der LLB-Gruppe, wie die Liechtensteinische Landesbank (LLB) am Freitag mitteilte. Er tritt damit die Nachfolge von Stephan Schmidle an, der nach seinem 32-jährigen Engagement für die LLB in Pension geht. Alder wird seine neue Funktion im Oktober 2019 übernehmen.

Als Group Chief Information Officer war Alder während der letzten viereinhalb Jahre bei Avaloq für die strategische und operative Leitung der globalen IT-Betriebs- und Serviceorganisation mit Einheiten in Asien und Europa und damit für die Führung von über 250 Mitarbeitenden verantwortlich. Das Finanzumfeld kennt ihn bereits aus seiner dreizehnjährigen Tätigkeit mit breiter Verantwortung in den IT-Organisationen der Schweizer Grossbanken UBS und Credit Suisse. Alder ist Dipl. Elektroingenieur der ETH Zürich und verfügt über einen Executive MBA der HSG.