Lombard Odier und AIM lancieren Global Climate Bond Strategie

Nach der strategischen Partnerschaft mit dem auf Impact-Strategien spezialisierten Anleihemanager Affirmative Investment Management (AIM) gibt Lombard Odier Investment Managers nun die Auflage ihrer neuen Global Climate Bonds Investmentstrategie bekannt.

Klimaanleihen sind von Regierungen, supranationalen Organisationen, Kommunen oder anderen Schuldnern emittierte Schuldverschreibungen, die Aktivitäten und Projekte finanzieren, die dazu dienen, den Klimawandel und seine Folgen zu lindern bzw. sich an die Folgen anzupassen. Dies beinhaltet zum einen Anleihen mit einem Green-Bond-Label, ein Markt mit definierter Einnahmeverwendung, der seit 2013 im Durchschnitt um 159 Prozent pro Jahr gewachsen ist. Und zum anderen klima-gebundene, soziale und nachhaltige Anleihen, deren Idee es ist, den Kampf gegen den Klimawandel und die von den Vereinten Nationen 2015 definierten Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.

Der LO Funds–Global Climate Bond Fund ist ein diversifiziertes Investment-Grade-Portfolio, das darauf abzielt, eine kohlenstoffarme und klimaresistente Wirtschaft zu erschaffen bzw. einige der Folgen des Klimawandels zu lindern, und zugleich eine höhere Rendite anzustreben, als ein typisches Investment-Grade-Portfolio mit niedrigem Portfolioumschlag. Diese Unterkategorie im Anleihebereich gewinnt bei Investoren, die mit ihrer Anlage eine positive Wirkung auf die Umwelt und das Klima erzielen möchten, ohne dabei Kompromisse beim Risiko oder den Erträgen eingehen zu müssen, zunehmend an Attraktivität.

Investments in Schwellenländer

Die Manager des Fonds werden Investments in den Bereichen der Erneuerbaren Energien, Ressourceneffizienz, Landmanagement, Wasserressourcen, physische Infrastruktur und Meeresumwelt identifizieren, die positive klima-gebundene Ergebnisse liefern. Und sie werden nach Anlagechancen in unterfinanzierten Bereich suchen. Angesichts der Tatsache, dass heute 90 Prozent der Investments in Projekte fliessen, die der Linderung der Folgen des Klimawandels dienen, zählt dazu zum Beispiel der Bereich der Anpassung an den Klimawandel. Oder auch Investments in Schwellenländer, da auf diese zwar 65 Prozent des Investmentbedarfs entfällt, sie derzeit aber nur 17 Prozent des Investmentvolumens erhalten.

Investoren profitieren mit dem Fonds von einem Investmentprozess, der die Stärken von Lombard Odier IM und AIM kombiniert. Das Impact Office von Lombard Odier ergänzt den unabhängigen Verifizierungsprozess von AIM, der die Impact-Ziele der Strategie lenkt. Für das erfahrene Anleiheteam von AIM erweitert das Credit-Research von Lombard Odier IM die Marktabdeckung. Dies hat zum Ziel, ein Portfolio aufzubauen, das eine positive Wirkung ohne Kompromisse bei Risiko und Ertrag liefert. Das Portfolio wird vom unabhängigen Risikomanagementteam von Lombard Odier überwacht.

Carolina Minio-Paluello, Globale Leiterin Vertrieb und Lösungen bei Lombard Odier IM sagt dazu: "Klimaanleihen sind ein Hoffnungsschimmer, um die bestehende Lücke zwischen dem derzeitigen und dem erforderlichen Investmentvolumen in Lösungen für den Klimawandel zu schliessen, um den Zielen von COP21, die Erderwärmung auf zwei Grad zu begrenzen, nachzukommen. Die zunehmende Grösse und Dynamik des Green-Bond-Marktes trägt dazu bei, dass Investoren ihr Geld wirkungsvoller einsetzen können. Der neue Fonds ermöglicht es unseren Investoren, ihr Kapital mit einem klaren Verständnis dafür, wie ihre Vermögenswerte eingesetzt werden, zu mobilisieren, während die selben Erträge bei gleichem Risiko erzielt werden können,wie bei einem konventionellen Anleiheportfolio."