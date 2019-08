Lombard Odier verstärkt Engagement im Bereich Nachhaltigkeit

Ebba Lepage, neuer Head of Corporate Sustainability bei Lombard Odier.



Christopher Kaminker wird Head of Sustainable Investment Research & Strategy, einer neu geschaffenen Funktion bei Lombard Odier Investment Managers (LOIM), wie die Genfer Privatbank am Mittwoch mitteilte. Kaminker übernimmt damit die Leitung bei der Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitsangebots und der Researchkapazitäten von LOIM. Ebba Lepage wird am 19. August als Head of Corporate Sustainability zum Unternehmen stossen. Ihre Erfahrung in den Bereichen Geschäftsentwicklung, ESG-Strategie sowie Bewertung und Entwicklung soll entscheidend dazu beitragen, die Nachhaltigkeitsagenda von Lombard Odier weiter voranzutreiben.

Lepage arbeitete davor in einem internationalen Umfeld in New York, Montreal, Monaco, London und Stockholm. Stationen ihrer Karriere finden sich in den Bereichen Corporate Finance, Investment Banking, Asset Management und seit fast fünf Jahren im Bereich Sustainable Innovation. Zuvor war sie bei Stora Enso, einem führenden Anbieter von erneuerbaren Biomaterialien für Konsumgüter. Sie war dort als Group Vice President M&A und Corporate Finance tätig und leitete die nachhaltigen Anlageaktivitäten des Konzernbereichs Biomaterials Innovation.

Kaminker war zuvor bei Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), einer führenden nordischen Finanzgruppe, als Head of Sustainable Finance Research und Senior Advisor tätig. Als Autor von über 30 Publikationen zum Thema Sustainable Finance verantwortete er anlageübergreifende Analysen und Strategien sowie die Beratung und Strukturierung von nachhaltigen Finanzierungslösungen für Investoren, Unternehmen und Staaten. Vor seiner Tätigkeit bei SEB war Kaminker leitender Ökonom und Politikberater für nachhaltige Finanzen bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Er vertrat die OECD als Delegierter bei den G20 und dem Financial Stability Board. Zuvor arbeitete er bei Société Générale und Goldman Sachs.