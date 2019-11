Lyxor stärkt ETF-Research

Vincent Denoiseux, neuer Head of ETF Research and Solutions bei Lyxor.



Vincent Denoiseux ist neuer Head of ETF Research and Solutions bei Lyxor, wie einer Medienmitteilung vom Dienstag zu entnehmen ist. Mit dieser neuen Position stärke Lyxor sein ETF-Research, um noch besser auf die sich stetig weiterentwickelnden Bedürfnisse von Kunden eingehen zu können, heisst es. Denoiseux tritt seine neue Stelle in London an und berichtet an David Lake, UK CEO bei Lyxor, und Matthieu Mouly, Chief Client Officer bei Lyxor ETF. Die Position des Head of ETF Research and Solutions soll den Ausbau der Marktposition von Lyxor sowie die Stärkung der Investorenbeziehungen stärken.

Denoiseaux war vor seinem Wechsel zu Lyxor Head of Portfolio Solutions bei DWS, wo er unter anderem Forschungskooperationen im Bereich Passiver Investments leitete. Zuvor entwickelte er bei Exane Derivatives (BNP Paribas) fondsgebundene Anlagelösungen mit Fokus auf Hedgefonds und Liquid Absolute Return Strategien. Darüber hinaus war er als Head of Quantitative Research zunächst bei BNP Paribas Investment Partners und später bei Lehman Brothers Asset Management beschäftigt. Denoiseux lehrte quantitatives Portfoliomanagement an der Ecole Centrale Paris, an der er auch sein Studium absolvierte.