Mercer mit neuem Verantwortlichen für Pensionskassen

Dan Tonks



Dan Tonks übernimmt ab dem 19. August die Leitung des Retirement Business bei Mercer Schweiz, wie das Beratungsunternehmen am Donnerstag mitgeteilt hat. Tonks wird in der neuen Position von Zürich aus Schweizer Pensionskassen und internationale Grosskonzerne unterstützen. Der Brite rapportiert an den Länderchef Samuel Lisse. Der studierte Physiker Tonks wechselt von KMPG Schweiz, wo er die letzten acht Jahre Pensionskassen betreute, zu Mercer.