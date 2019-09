Mischen Sie Ihr Portfolio mit Infrastruktur

Infrastrukturanlagen von Zürich Invest AG sind lohnende Investitionen für Pensionskassen.



Wer globale Infrastruktur-Co-Investitionen tätigt, diversifiziert nicht nur seine Risiken, sondern erhält auch aufgrund ihrer langfristigen Illiquidität die Chance auf ein hohes Ertragspotenzial. Besonders für Schweizer Pensionskassen bieten Infrastrukturanlagen infolge der aktuellen Tiefzinslage wahre Chancen:

mit Co-Investitionen breit diversifizieren und mit «Brownfield»-Anlagen stabile Renditen erzielen

der Trend zu Co-Investition nimmt zu und erfordert umfassendes Know-how

Anleger profitieren von attraktiven Gebühren, die auf investiertem Kapital basieren

Mit uns finden Sie für Ihre Pensionskasse die richtigen Investitionsmöglichkeiten, damit Sie Ihr Portfolio mit illiquiden Infrastrukturanlagen weltweit diversifizieren können. Die Anlagegruppe Infrastruktur III der Zürich Anlagestiftung investiert exakt in solche attraktive Co-Investments. Dadurch streut Ihre Pensionskasse ihre Risiken nicht nur in unterschiedliche Sektoren oder Regionen, sondern auch in verschiedene Manager. Und das gezielt sowie ohne zusätzliche Kosten!

