Mit hochwertigen Wachstumsunternehmen eine ruhige Hand bewahren

Die wirtschaftliche Hausse der letzten Jahre hat die Risiken für Anleger erhöht. Aktienbewertungen haben Rekordniveaus erreicht, Rezessionsindikatoren steigen, der Handelskonflikt zwischen den USA und China ist noch immer ungelöst und das globale Wachstum verlangsamt sich. Gleichzeitig versorgen die Zentralbanken das System mit neuer Liquidität, um den Zyklus zu verlängern. Dies hat zu viel Unsicherheit geführt.

Warum Qualität und Überzeugung momentan entscheidend sind

Während ein genaues Market-Timing schlicht unmöglich ist, sollte ein aktiver Manager sich so positionieren können, dass er auch in einer Zeit des Abschwungs Wertzuwachs erzielen kann. Wir sind Anleger mit Schwerpunkt auf hochwertigen Wachstumsunternehmen und sind uns während des gesamten Konjunkturzyklus der Risiken bewusst. Wir investieren gemäss unseren Überzeugungen in solide Unternehmen, die kontinuierlich Gewinne erwirtschaften und nicht von einer starken Wirtschaft abhängen. Im Gegenzug meiden wir stark zyklische Boom-Bust-Unternehmen mit hohem Verschuldungsgrad. Dies trägt dazu bei, das Vermögen unserer Kunden vor Verlusten zu schützen und langfristig ein schnelleres kumuliertes Gewinnwachstum zu erzielen.

In den vergangenen zehn Jahren erzielte der Vontobel Fund - Global Equity eine Outperformance gegenüber seinem Referenzindex. Besonders interessant ist, dass das Risikoniveau dabei geringer ausfiel als im Referenzindex und bei der Vergleichsgruppe. Abbildung 1 zeigt die einzelnen Risikoparameter: niedrigere Standardabweichung, niedrigere Drawdowns und ein niedrigeres Beta. Wir sind überzeugt, dass unser Fonds dadurch in der Lage sein wird, auch in künftig volatilen und unsicheren Märkten ein noch höheres Alpha zu generieren.

Abbildung 1: Outperformance gegenüber dem Referenzindex und der Vergleichsgruppe bei niedrigerem Risiko



Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Basierend auf NAV Renditen. Vergleichsgruppe: Morningstar EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity. Zeitraum: 01.10.2009 – 30.09.2019. Referenzindex: MSCI All Country World Index (net). Quelle: Morningstar, Vontobel Asset Management, Stand: 30.09.2019.





Netto-Performance des Vontobel Fund – Global Equity (Stand 31.10.2019)



Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Der Wert des im Fonds angelegten Kapitals kann steigen oder fallen. Für die vollständige oder teilweise Rückzahlung des angelegten Kapitals gibt es keine Garantie. Lancierungsdatum der I-Anteilsklasse: 19.06.2008. Die I-Anteilsklasse hat im Vergleich zur B-Anteilsklasse eine um 50% reduzierte Management-Gebühr. Die Performance-Daten sind wie folgt dargestellt:

a) Seit Lancierung der jeweiligen institutionellen I-Anteilsklasse: Netto-Performance der I-Anteilsklasse;

b) Vor der Lancierung der I-Anteilsklasse: Netto-Performance der B-Anteilsklasse mit einer um 50% reduzierten Management-Gebühr.





Auf die realistische Perspektive kommt es an

Während der letzten 100 Jahre gab es nur wenige Rezessionen, die zudem meist weniger schlimm ausfielen als erwartet. Zwar könnte jede Krise eine Rezession signalisieren, trotzdem ist nicht jede Rezession automatisch eine Krise. Im Gegenteil: Aktive Manager sehen Rezessionen als Chance, Titel sehr guter Unternehmen zu günstigen Preisen erwerben zu können.

Wie Abbildung 2 zeigt, ist es dem Vontobel Global Equity Fund gelungen, erfolgreich durch gesamte Marktzyklen zu navigieren, indem er Fehlbewertungen in Baisse-Phasen nutzte und gleichzeitig an seinen strengen Prinzipien für hochwertiges Wachstum festhielt.

Wachstum zählt neben Qualität und Preis zu unseren wichtigsten Anlageprinzipien. Doch Wachstum ist nicht gleich Wachstum, denn zyklisches Wachstum kann bei einer Marktumkehr gefährlich sein. Zyklisches Wachstum mit strukturellem Wachstum mit einer entsprechend höheren Bewertung zu verwechseln kann sogar katastrophal sein. Als Quality-Growth-Investoren vermeiden wir diese Fallstricke, in dem wir das, was wir besitzen, genau kennen. Dies erfordert eine restriktive Definition unseres Anlageuniversums und eine rigorose Suche nach Unternehmen, die wir für eine Investition in Betracht ziehen.

Abbildung 2: Die Quality-Growth-Anlagedisziplin zielt auf langfristige Outperformance ab



Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Abbildung basiert auf dem Vontobel Global Equity Composite. Seit 2011 wird der Composite mit dem MSCI ALL Country World Index (Total Return Net Dividends) verglichen. Vor Januar 2011 wurde der Composite mit dem MSCI World Index (Total Return Net Dividends) verglichen. Die Grafik stellt das kumulierte Wachstum von 10.000 US-Dollar dar. Die Pfeile stellen die 5 wichtigsten Draw-Down-Perioden dar. Dies dient nur zu Veranschaulichungszwecken und die Informationen ergänzen die Performance des Vontobel Fund – Global Equity.

Quelle: FactSet.



