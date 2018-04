Nach gutem Jahresstart verlangsamen sich die ETF-Zuflüsse

Die Verlangsamung der Zuflüsse im globalen ETF-Markt betrifft sowohl Anleihen (20 Milliarden Euro im ersten Quartal, davon 5 Milliarden Euro im März) als auch Aktien (fast 80 Milliarden Euro im ersten Quartal, davon 5 Milliarden Euro im März).

Der asiatische ETF-Markt behauptete sich im Verlauf des Monats am besten mit einem Plus von 12.5 Milliarden Euro, während der US-amerikanische Markt einen Rückgang von 2.2 Milliarden Euro zu verzeichnen hatte. In Europa verlangsamten sich die Zuflüsse auf 1 Milliarde Euro, wobei Aktien-ETFs ein Plus von 1.2 Milliarden Euro verbuchten und aus Obligationen-ETFs 165 Millionen Euro abgeflossen sind.

Auffällige europäische Aktien-ETFs

Im ersten Quartal sind europäischen Aktien-ETFs 17 Milliarden Euro zugeflossen. Die Unsicherheit der Investoren hinsichtlich der weiteren Konjunkturentwicklung hat Anleger jedoch veranlasst, die Mittelzuflüsse in Aktien-ETFs im März auf 1.2 Milliarden Euro zu drosseln. Auffallend sind dabei Rückgaben von ETFs auf Aktien aus der Eurozone (-1.9 Milliarden Euro). Gefragt waren hingegen ETFs auf US-Aktien (+1.6 Milliarden Euro) und ETFs auf Schwellenländer-Aktien (+1.3 Milliarden Euro; darunter 124 Millionen Euro für ETFs auf chinesische Aktien).

Mit Blick auf die Branchen verzeichneten ETFs mit Fokus auf den Finanz- und den Energiesektor mit einem Minus von 321 Millionen Euro sowie 208 Millionen Euro die grössten Abflüsse. Hingegen haben bei Themeninvestments SRI-ETFs mit einem Plus von 117 Millionen Euro weiterhin Anlagemittel angezogen. Weiterhin gefragt waren zudem Smart-Beta-Strategien, wobei Small-Cap-ETFs 419 Millionen Euro und Multifaktor-ETFs 360 Millionen Euro zugeflossen sind.

Abflüsse auch bei europäischen Obligationen-ETFs

Bei europäischen Obligationen-ETFs schichteten Investoren von Unternehmens- auf Staatsanleihen um (-1.3 Milliarden Euro vs. +1.4 Milliarden Euro). Über alle Subsegmente europäischer Bond-ETFs hinweg ist der Saldo mit einem kleinen Minus von 165 Millionen Euro annähernd ausgeglichen. Bei Staatsobligationen sind ETFs auf kurz- und mittelfristige US-Papiere mit Zuflüssen von zusammen mehr als 1 Milliarden Euro gefragt. Ebenfalls gesucht waren ETFs auf Eurozonen-Anleihen mit einem Plus von rund 600 Millionen Euro (breites Laufzeitspektrum und Langläufer). Abflüssen verzeichneten in Europa sowohl ETFs auf Unternehmensanleihen aus der Eurozone als auch aus den USA (-776 sowie -492 Millionen Euro).